FIFA 22 - Rosja wyrzucona z gry w najnowszej aktualizacji

fot. EA

EA Sports zrealizowało to, co zapowiedziano jakiś czas temu. W najnowszej aktualizacji z gry FIFA 22 usunięto rosyjską reprezentację narodową oraz wszystkie kluby ligi rosyjskiej. Oprócz tego zniknął też stadion Spartaka Moskwa. To wszystko jest oczywiście reakcją na agresję Rosji na Ukrainę.

Oprócz tego w najnowszej aktualizacji nie zabrakło również standardowych zmian i nowości - wprowadzono m.in. drobne usprawnienia balansu czy rozgrywki.

EA SPORTS solidaryzuje się z narodem ukraińskim i podobnie jak wiele głosów w świecie piłki nożnej, wzywamy do pokoju i zakończenia inwazji na Ukrainę. Zgodnie z działaniami podjętymi w świecie rzeczywistym przez naszych partnerów z FIFA i UEFA, niniejsza aktualizacja tytułu usuwa reprezentację Rosji i wszystkie inne rosyjskie drużyny z gry - czytamy w komunikacie wydawcy gry.

