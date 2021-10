FIFA 22 - nowa aktualizacja gry EA Sports osłabia bramkarzy

fot. EA

Chcąc nie chcąc, w tym roku nie ma rywalizacji FIFA kontra eFootball. Piłka nożna od Konami w tegorocznym wydaniu, to... komedia jak się patrzy. Miłośnicy wirtualnego futbolu w tym roku muszą więc sięgnąć po grę FIFA 22, która jak się okazuje, ma całkiem sporo nowości zachęcających do sięgnięcia po ten tytuł. Ma także mankamenty, a jednym z nich jest zaskakująca skuteczność obron bramkarzy. Właśnie tym aspektem zajęli się programiści EA Sports.

Twórcy gry zapowiadają aktualizację, która osłabi umiejętności golkiperów. Będzie łatwiej strzelić im bramkę, ale nie oznacza to, że za każdym razem się to uda. Zmiany dotyczą również łatwiejszej obrony "strzałów finezyjnych", piekielnie trudnych do obronienia. W tym przypadku ma to być delikatna poprawka w stronę zwiększenia skuteczności.

Poprawek nie doczekają się jednak wyłącznie bramkarze. Nowa aktualizacja wprowadzi również poprawki w sztucznej inteligencji sędziów oraz ulepszy grę obrony sterowanej przez SI. To tylko nieliczne ze zmian, które wkrótce pojawią się na PC oraz konsolach.