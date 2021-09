FIFA 22 – Wrexham F.C. pojawi się w grze. Ryan Reynolds zapowiada obecność swojego klubu

fot. youtube.com

FIFA 22 pozwala graczom na pokierowanie wieloma realistycznie odwzorowanymi drużynami piłkarskimi z całego świata. I choć zdecydowanie największą popularnością cieszą się najbardziej znane kluby, to nie brakuje też tych nieco bardziej egzotycznych. W nowej odsłonie do tego drugiego grona dołączy też walijski zespół Wrexham F.C. grający w National League, a w grze reprezentujący... "resztę świata".

Wrexham F.C. to drużyna interesująca przede wszystkim z dwóch powodów: to jeden z najstarszych klubów na świecie, a jego właścicielami jest dwójka znanych aktorów - Ryan Reynolds i Rob McElhenney. To właśnie ten duet przedstawił tę radosną nowinę graczom i oczywiście zrobił to w bardzo luźny, humorystyczny sposób.

Co ciekawe, Wrexham już wcześniej było obecne na liście zespołów, które mają pojawić się w nowej FIFIE, ale niedługo później zostało z niej usunięte. Powyższe nagranie wydaje się jednak jednoznacznie potwierdzać, że walijski zespół znajdzie się w grze.

FIFA 22 - premiera gry już 1 października na PC i konsolach.