I Am Jesus Christ otrzyma darmowy prolog. Zwiastun przedstawia rozgrywkę z tego nietypowego symulatora

fot. PlayWay

I Am Jesus Christ to nadchodząca produkcja od studia SimulaM, w której gracze będą mieli okazję wcielić się w Jezusa Chrystusa i śledzić jego życie od narodzin, aż do zmartwychwstania. Tytuł ten będzie można sprawdzić przed jego premierą i to za darmo. Zapowiedziano bowiem, że już w grudniu na platformie Steam pojawi się bezpłatny prolog. Premierę pełnej wersji zaplanowano zaś na drugi kwartał 2023 roku - ma ona zaoferować ponad 10 godzin zabawy.

W sieci pojawił się też nowy zwiastun, który przedstawia fragmenty rozgrywki. Przypomnijmy, że zgodnie z oficjalnym opisem, w grze będziemy mieli możliwość wykonywania ponad 30 "ikonicznych cudów", takich jak chodzenie po wodzie czy uzdrawianie chorych, a także staniemy do walki z Szatanem na pustyni.

I Am Jesus Christ Prologue - zwiastun gry