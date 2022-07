FIFA 23 z konkretami. Zwiastun, nowości oraz data premiery. Kiedy zagramy?

EA Sports

FIFA 23 nie będzie żadnym przełomem, ale można powiedzieć, że będzie to godne rozstanie EA Sports z marką. Najnowsza odsłona serii na rynku ukaże się 30 września i będzie dostępna na konsolach tej oraz minionej generacji, a także na PC. Jeśli chodzi o tę ostatnią platformę to w końcu pecetowi gracze otrzymają takiej samej wysokiej jakości produkt, jak posiadacze PS5 i Xbox Series X.

HyperMotion 2 - czyli nowe animacje

W tegorocznej edycji postawiono na ulepszoną wersję HyperMotion. Już w ubiegłorocznej edycji mieliśmy z tym systemem do czynienia, ale teraz ma być jeszcze lepiej. W grze znajdziemy 6 tys. animacji zawodników. Co ciekawe animacja ruchu piłkarzy będą się nieco różniły od animacji piłkarek, których również w FIFA 23 nie zabraknie.

Powtórki AR

W tej edycji gry doczekamy się również powtórek ciekawych akcji z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości. Na ekranie będą np wyświetlać się statystyki zawodnika, liczbę goli w sezonie czy prędkość, z jaką posłał piłkę do siatki.

Przybliżyć ma to graczom to, co mogą obejrzeć podczas prawdziwych transmisji meczowych w TV.

Kobiece rozgrywki

Nabywcy gry FIFA 23 otrzymają darmowy dostęp do Mistrzostw Świata 2022 w Katarze oraz Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Kobiet w Australii i Nowej Zelandii 2023. Pojawi się także możliwość kierowania kobiecymi klubami piłkarskimi. Na premierę mają to być drużyny z żeńskiej Premiership oraz jej odpowiednika Ligue 1 (D1 Arkema).

Crossplay (prawie) między wszystkimi

FIFA 23 zaoferuje graczom szeroki crossplay. Darmowa rozgrywką międzyplatformowa będzie dostępna w wersjach:

PS5-XSX/S-PC;

PS4-XBO.