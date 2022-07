FIFA 23 - Kylian Mbappe ponownie twarzą piłkarskiej serii. Partnerowć mu będzie piłkarka

EA Sports

Zgodnie z przewidywaniami ponownie twarzą serii FIFA został Kylian Mbappe. To właśnie jego podobiznę będziemy podziwiać na okładce gry FIFA 23. Obecność piłkarza na okładce, była bardziej jak pewna. EA Sports z zawodnikiem PSG lubi się od dłuższego czasu. To on gościł w poprzednich edycjach serii.

Jednak to nie okładka standardowej edycji gry wzbudza zainteresowanie. Tutaj więcej szumu wokół gry robi wydanie Ultimate.. Podobnie jak w standardowej edycji, także i tutaj zobaczymy wizerunek Mbappe, ale nie będzie on sam. Po raz pierwszy na okładce serii pojawi się piłkarka. Będzie to australijska piłkarka Chelsea Londyn - Samantha Kerr. To jedno z wiodących nazwisk w świecie kobiecej piłki. Kerr kilkukrotnie nominowano do Złotej Piłki kobiet i nagrody dla The Best FIFA Women's Player.

FIFA 23 nie ma jeszcze dokładnej daty premiery. EA Sports nie zdecydowało się jeszcze na jej ujawnienie. Standardowo jednak, celować możemy we wrzesień. Na jutro zaplanowano prezentację gry - może wówczas dowiemy się, kiedy tytuł dokładnie zadebiutuje na rynku.