Najpopularniejsze książki 2024 roku z każdej kategorii. Największy serwis dla czytelników przedstawił wyniki

Fot. Materiały prasowe

Goodreads to jedna z największych i najpopularniejszych platform dla czytelników na świecie. Jej użytkownicy mogą na niej przede wszystkim śledzić własne i swoich znajomych postępy czytelnicze, ale także: pisać i czytać recenzje, obserwować ulubionych autorów czy dołączyć do klubu czytelniczego, by wziąć udział w różnych wyzwaniach.

Platforma co roku organizuje Goodreads Choice Awards, czyli głosowanie na swoje ulubione książki. Tym razem odbyła się szesnasta edycja tego konkursu, w której czytelnicy oddali 6 261 936 głosów. Mamy już zwycięzców.

W tym roku pod uwagę wzięto piętnaście kategorii. Są to: fikcja, fikcja historyczna, kryminał & thriller, romans, romantasy, fantasy, science fiction, horror, najlepszy debiut, audiobook, fantasy young adult, fikcja young adult, literatura faktu, historia & biografie i memoir (czyli autobiografie, pamiętniki, wspomnienia). W poniższej galerii możecie zobaczyć zwycięzców.

Najpopularniejsze książki 2024 roku wg Goodreads