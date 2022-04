Słynne filmy, które nigdy nie zostały zrealizowane. Diuna, Napoleon Kubricka i wiele innych

materiały prasowe

Z niezrealizowanymi filmami jest jeszcze coś, bo to nie tylko zaprzepaszczone marzenia reżyserów lub scenarzystów, ale też widzów, którzy mocno czekali na powstanie danego filmu, ale z różnych przyczyn sztuka ta się nie udawała. Przedstawiamy listę słynnych produkcji, które były na wczesnych fazach rozwoju lub nawet napisano do nich scenariusz i wybrano obsadę, ale ze względu na zakulisowe trudności, trzeba było pogodzić się z tym, że nie dojdą do skutku.

Nigdy nie dowiemy się, czy Napoleon w reżyserii Stanelya Kubricka osiągnąłby wielki sukces, ani nie poznamy wizji Alejandro Jodorowsky'ego na adaptację Diuny. Na liście poniżej są też tytuły, które jeszcze mają szansę realizacji, bo twórcy żyją i nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa (Quentin Tarantino wciąż wypowiadający się o trzeciej części Kill Bill). Niezrealizowane projekty są czasem ciekawostką, a niekiedy wielka szkoda, że twórcom nie udało się swoich filmów doprowadzić do końca.

Słynne niezrealizowane filmy

1. Diuna - Alejandro Jodorowsky, to twórca o bardzo specyficznym stylu, który zapragnął zrealizować filmową adaptację książki Franka Herberta. W obsadzie mieli być między innymi Orson Welles i Mick Jagger, a całość utrzymana miała być w psychodelicznej estetyce. Niestety, ale projekt nie doszedł do skutku ze względu na zakulisowe trudności.

