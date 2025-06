Star Wars: Starfighter - aktorka z horrorów złoczyńcą. Co nowego wiemy o filmie?

Źródło: Lucasfilm/Disney

Najważniejsze media oficjalnie ogłaszają, że Mia Goth zagra główny czarny charakter widowiska Star Wars: Starfighter. Aktorka przede wszystkim znana jest z horrorów, w których jej kreacje były wysoko oceniane. Mowa o takich tytułach jak Suspiria, Infinity Pool, Pearl, X, a ostatnio MaXXXine. Nie sprecyzowano, kogo dokładnie ma zagrać.

Co wiemy o Star Wars: Starfighter?

Według dotychczasowych przecieków wiemy, że głównego bohatera gra Ryan Gosling. Wciela się w tytułowego pilota, który chroni swojego bratanka przed ścigającymi ich złoczyńcami. Nie wiemy jednak, jakie są motywacje czarnych charakterów.

Historia rozgrywa się pięć lat po wydarzeniach z filmu Skywalker. Odrodzenie. Skupia się w całości na nowych postaciach i ich historii. Niewykluczone, że pojawią się znane twarze z trylogii sequeli, ale nie będą głównymi bohaterami.

Prace nad filmem trwają. Scenariusz podobno jest gotowy, a obecnie trwają castingi. Ma być to pierwszy film Star Wars po wchodzącym na ekrany w 2026 roku The Mandalorian & Grogu. Za kamerą stanie Shawn Levy, dla którego będzie to pierwszy film po sukcesie Deadpool & Wolverine. Autorem scenariusza jest Jonathan Tropper, doskonale znany fanom seriali Banshee i Wojownik.

Premiera Star Wars: Starfighter najprawdopodobniej w 2027 roku.