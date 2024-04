Ile filmów można obejrzeć w kinie w ciągu roku? Rekord Guinnessa został pobity!

Facebook

Reklama

Zach Swope już oficjalnie pobił rekord Guinnessa w kategorii "najwięcej obejrzanych filmów w kinie w ciągu jednego roku". Amerykanin pomiędzy lipcem 2022 a lipcem 2023 roku wziął udział w aż... 777 seansach, poprawiając osiągnięcie Francuza Vincenta Krohna (715). Istotne jest to, że aby rekord w ogóle został uznany, dana produkcja musiała zostać obejrzana od początku do końca i "niezależnie od innych czynności" - wyjście do toalety w trakcie najprawdopodobniej przekreślało szansę na poprawę rezultatu.

32-letni Swope na kilka filmów wybierał się wielokrotnie. I tak produkcję Super Mario Bros. Film widział aż 35 razy, natomiast Thora: miłość i grom 33 razy. Za najlepsze dzieło tego okresu uznał on animację Spider-Man: Poprzez multiwersum.

Co ciekawe, Amerykanin ma pracę na pełny etat, która najwyraźniej nie przeszkodziła mu w pobiciu rekordu. Zapytany o swoje plany na najbliższą przyszłość odpowiada:

Kto wie? Może po prostu wrócę i spróbuję pobić własny rekord?

Najlepsze filmy 2023 roku wg naEKRANIE.pl

50. Znachor (Netflix - abonament)