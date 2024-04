Godzilla i Kong idą jak burza w box office. Omen: Początek klapą

fot. materiały prasowe

Reklama

Godzilla i Kong: Nowe imperium zbierają w drugim weekendzie w Ameryce Północnej kwotę 31,7 mln dolarów. Jest to spadek frekwencji o 60%, ale z uwagi na to, że to tydzień po weekendzie świątecznym tego typu spadki są standardem. Po 10 dniach na tym rynku ma już 135 mln dolarów.

Godzilla i Kong - box office świat

Na świecie notuje niższy spadek w wysokości 53%. Dzięki temu zbiera 59,3 mln dolarów z 69 krajów. Do tej pory poza Ameryką Północną osiągnięto 226 mln dolarów. Sumując, na koncie 361,1 mln dolarów przy budżecie 135 mln dolarów.

Świetny wynik po mniej niż dwóch tygodniach. Potwory więc nadal przewyższają wszelkie oczekiwania. Według ekspertów globalnie film powinien bez problemu dojść do 600 mln dolarów, stając się tym samym najbardziej dochodowym widowiskiem o wielkich potworach.

Zobacz także:

Monkey Man - box office

Film akcji Monkey Man w reżyserii Deva Patela debiutuje w Ameryce Północnej z wynikiem 10,1 mln dolarów. Na świecie zbiera 2,6 mln dolarów z 27 rynków. Sumując, na koncie 12,7 mln dolarów przy budżecie w wysokości około 10 mln dolarów.

Pogromcy duchów 4 - box office

Podium w Ameryce Północnej zamyka film Pogromcy duchów. Imperium lodu. Tym razem zbiera 9 mln dolarów. Po trzecim weekendzie ma 88,8 mln dolarów. Na świecie natomiast osiąga 7,1 mln dolarów z 31 rynków. Do tej pory osiągnął 49,3 mln dolarów. Sumując, na koncie 138,2 mln dolarów przy budżecie 100 mln dolarów.

Omen: Początek - box office

Pomimo niezłych recenzji (78% pozytywnych opinii krytyków), Omen: Początek nie spotkał się z zainteresowaniem widzów. W Ameryce Północnej zaczął na czwartym miejscu z wynikiem 8,4 mln dolarów, czyli poniżej przedpremierowych prognoz. Na świecie też bez szału - 9,1 mln dolarów z 43 rynków. Sumując, na koncie 17,5 mln dolarów przy budżecie 30 mln dolarów.

Diuna: Część druga - box office

Po kolejnym weekendzie Diuna: Część druga ma w skali globalnej już 660,7 mln dolarów przy budżecie 190 mln dolarów. Według informacji już od jakiegoś czasu film zwrócił koszty i zarabia na siebie. Eksperci twierdzą, że film bez problemu przekroczy 700 mln dolarów.