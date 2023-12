Science fiction - najlepsze i najgorsze filmy i seriale 2023 roku. Ranking podsunie Wam kilka propozycji

China Film Group/20th Century Studios/Latarka Studio/Bleecker Street

Reklama

Powoli zbliżamy się do końca 2023 roku. Najwyższy więc czas, abyśmy podsumowali ostatnie 12 miesięcy na polu prawdopodobnie najpopularniejszego gatunku wśród naszych Czytelników: science fiction. Dziś chcemy podzielić się z Wami dwoma rankingami: w pierwszym z nich prezentujemy najlepsze i zarazem najgorsze filmy sci-fi 2023, w drugim z kolei pokazujemy listę najlepszych w ocenie redakcji naEKRANIE.pl seriali science fiction mijającego roku, obejmującą zarówno nowe produkcje, jak i te, które wróciły z kolejnymi sezonami.

Samo tworzenie poniższych zestawień przypominało plac boju. Główną osią sporu stało się to, co naprawdę powinniśmy rozumieć jako "science fiction". Koniec końców wyszliśmy z założenia, że poszczególne filmy i seriale poddamy w tej materii oddzielnej ocenie, szukając charakterystycznych dla wspomnianego gatunku tropów i motywów, jak i badając, czy w danej produkcji nie dominują elementy fantasy czy szerzej rozumianego "speculative fiction". To dlatego w rankingu pominęliśmy takie ekranowe historie jak The Last of Us, spin-offy The Walking Dead czy film Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży, decydując się jednak na uwzględnienie produkcji superbohaterskich.

Musimy też zaznaczyć, że nasze zestawienia pozostają otwarte. W trakcie ich budowy nie mieliśmy jeszcze okazji obejrzeć filmów Rebel Moon część 1: Dziecko ognia czy Aquaman i Zaginione Królestwo, nie mówiąc już o Biednych istotach, które oficjalnie zadebiutują w Polsce już w 2024 roku.

Filmy science fiction 2023 - ranking od najgorszego do najlepszego

32. Meg 2: Głębia

Najlepsze seriale science fiction 2023 wg naEKRANIE.pl

Scavengers Reign - sezon 1

Jeśli podobnie jak my doszliście do wniosku, że mijający rok w kwestii science fiction nie do końca nas rozpieszczał, na poniższych listach z pewnością znajdziecie jeszcze ciekawsze propozycje na wieczorny seans:

Filmy science fiction, które mają "rozsadzać głowę"

25. W stronę słońca (2007)

Najlepsze filmy science fiction XXI wieku

45. Looper - Pętla czasu (2012)