Final Fantasy 16 - produkcja jest na ostatniej prostej. Wkrótce ujawnienie daty premiery?

Square Enix

Pojawiły się dobre wieści dla graczy, którzy oczekują premiery Final Fantasy 16. Naoki Yoshida, producent tego tytułu, zdradził, że prace powoli dobiegają końca i są "na ostatniej prostej". Można spodziewać się, że zapewnienie to uspokoi wiele osób, bo o grze słyszeliśmy do tej pory raczej niewiele, a marketing ograniczył się do jednego, dłuższego zwiastuna z fragmentami rozgrywki. Niewykluczone, że wkrótce kampania reklamowa ruszy na całego, bo więcej informacji na temat tej produkcji mamy poznać jeszcze tej wiosny. Bardzo możliwe, że właśnie wtedy ujawniona zostanie jej data debiutu.

Final Fantasy XVI zabierze graczy do fantastycznego świata Valisthea, który podzielony jest pomiędzy sześć frakcji. Istotną rolę w historii mają odegrać Eikony, potężne stworzenia, które mogą zostać przywoływane i kontrolowane przez ludzi zwanych Dominantami.

