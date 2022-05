Najlepsze gry z PC i konsol, w które zagracie na smartfonach i tabletach

fot. materiały prasowe

Współczesne smartfony i tablety, nawet te ze średniej półki cenowej, potrafią oferować zaskakująco potężne podzespoły, a tym samym też spore możliwości. Doskonale widać to po intensywnym rozwoju rynku gier mobilnych, który z roku na rok staje się coraz większy i bardziej dochodowy dla twórców oraz wydawców. To także dobre wiadomości dla graczy, którzy dostają ciekawsze, zdecydowanie bardziej rozbudowane produkcje. Wśród nich nie brak też tytułów, które dobrze znacie z konsol i pecetów – czasem są to porty przeniesione w zasadzie 1:1, a innym razem z pewnymi zmianami. Dziś postanowiliśmy skupić się właśnie na takich grach.

Podczas doboru produkcji do poniższego zestawienia kierowaliśmy się przede wszystkim opiniami graczy, jakie można znaleźć w sieci. Staraliśmy się też zadbać o odpowiednie zróżnicowanie, dlatego też na liście uwzględniliśmy m.in. strategie, gry akcji oraz RPG. Część z nich obecna jest na smartfonach i tabletach w dokładnie takiej samej wersji, jak na "dużych" platformach, inne oferują podobny schemat rozgrywki, ale całość została nieco zmieniona i dostosowana do specyfiki urządzeń mobilnych.

Hearthstone: Heroes of Warcraft - gra karciana w uniwersum Warcrafta. Oferuje ona kilka trybów rozgrywki, wśród których coś dla siebie powinni znaleźć zarówno miłośnicy solowej zabawy, jak i sieciowej rywalizacji.