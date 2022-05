Embracer Group kupuje m.in. twórców serii Tomb Raider i Deus Ex. Kwota Was zaskoczy

fot. materiały prasowe

Embracer Group poinformowało o przejęciu trzech studiów deweloperskich, które do tej pory należały do Square Enix. Mowa konkretnie o zespołach Eidos, Crystal Dynamics oraz Square Enix Montreal. Wraz z nimi szwedzka firma przejmie także 1100 pracowników oraz prawa do ponad 50 marek, wśród których znajdują się tak głośne pozycje, jak serie Tomb Raider, Deus Ex czy Legacy of Kain. Zaskakująca jest też kwota transakcji, bo wynosi ona zaledwie 300 milionów dolarów, co wydaje się naprawdę okazyjną ceną. Przypomnijmy, że Microsoft przejął Bethesdę za 7,5 miliardów dolarów, a Sony zapłaciło 3,6 miliarda dolarów za Bungie.

Całe przejęcie zostanie teraz zbadane przez odpowiednie organy, a Embracer Group przewiduje, że do sfinalizowania transakcji może dojść między czerwcem i wrześniem 2022 roku.

Jesteśmy podekscytowani mogąc powitać te studia w Embracer Group. Rozpoznajemy fantastyczne marki, światowej klasy talenty i wspaniała historię, które pokazywali latami przez ostatnie dekady. Wielkim zaszczytem było poznanie zespołów i rozmowa o planach na przyszłość dotyczących tego, jak mogą oni dalej realizować swoje plany i stać się wielką częścią Embracer - mówi Lars Wingefors, współzałożyciel i prezes Embracer Group.

https://twitter.com/CrystalDynamics/status/1521015450334687232

