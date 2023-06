Final Fantasy 16 świetnie się sprzedaje. Twórcy chwalą się wynikiem

fot. Square Enix

Twórcy Final Fantasy 16 postanowili poeksperymentować z formułą serii i w nowej odsłonie wprowadzili sporo istotnych zmian. Nie tylko zdecydowano się na mroczniejszą fabułę i klimaty inspirowane europejskim średniowieczem, ale też postawiono przy tym na dynamiczną walkę w czasie rzeczywistym i bez możliwości kontrolowania towarzyszy, którzy czasami dołączają do głównego bohatera.

Okazuje się jednak, że nowe podejście popłaciło - i to nie tylko jeśli chodzi o oceny wystawiane przez branżowe media. Na Twitterze poinformowano, że gra sprzedała się już w ponad 3 milionach egzemplarzy (fizycznie oraz cyfrowo), co jest naprawdę dobrym wynikiem. Warto bowiem zaznaczyć, że produkcja ta ukazała się tylko na jednej platformie (PlayStation 5), a od jej premiery minął zaledwie tydzień. Dla porównania poprzedniczka, Final Fantasy 15, trafiła do 10 milionów odbiorców, ale do osiągnięcia takiego rezultatu potrzeba było aż sześciu lat, a gra ukazała się na konsolach PlayStation 4, Xbox One, a także PC i w usłudze Google Stadia.

https://twitter.com/finalfantasyxvi/status/1674016160306823170

