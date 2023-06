Koniec pudełkowych wydań coraz bliżej? THQ mocno ograniczy dostępność gier na fizycznym nośniku

fot. THQ Nordic

Pudełka z grami mają swoich fanów, którzy lubią kolekcjonować je na półkach, ale dla wydawców wiążą się one z dodatkowymi kosztami. Dlatego też niektórzy zaczynają szukać oszczędności. Remedy zdecydowało się całkowicie zrezygnować z fizycznych nośników na rzecz cyfrowej dystrybucji gry Alan Wake 2, a Sony i Bethesda, choć nie poczynili równie drastycznych kroków, nie dołączą płyt do kolekcjonerskich wydań Marvel's Spider-Man 2 i Starfield. THQ Nordic poszło zaś o krok dalej i poinformowało o ograniczeniu liczby fizycznych wydań swoich produkcji.

Wydawca ogłosił, że ich gry na PC będą dostępne w limitowanej liczbie pudełkowych wydań. Pierwszą z produkcji w takiej formie będzie Jagged Alliance 3, które trafi na rynek w nakładzie zaledwie 2500 egzemplarzy. Każde pudełko będzie numerowane, co w pewien sposób sprawi, że będzie to coś na kształt edycji limitowanej. Ostatnia kopia każdego z tytułów trafi do archiwum wydawcy.

Jeśli ta forma się przyjmie i nie spotka się z szeroką krytyką miłośników pudełkowych wydań, możemy być pewni, że kolejni wydawcy pójdą tym krokiem i ilość pudełek z grami zacznie drastycznie spadać. Śmiem jednak wątpić, że wraz ze spadkiem ilości fizycznych wydań gier, zmaleje również cena tych dostępnych na cyfrowych nośnikach.