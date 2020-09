Final Fantasy 16 zapewni powrót do korzeni. Plotki potwierdzone - jest świetny zwiastun!

Square Enix

Jakiś czas temu w sieci pojawiły się przecieki, które sugerowały, że na PlayStation 5 Showcase zobaczymy zapowiedź Final Fantasy 16. Tak też się stało - gra otworzyła całe wydarzenia i bez wątpienia zaskoczyła wielu widzów. Dodatkową niespodzianką okazał się też fakt, że seria wyraźnie wraca do korzeni i odchodzi od realiów science-fiction na rzecz klasycznego fantasy. Zawiodą się jednak te osoby, które przy okazji liczyły też na powrót turowego systemu walki. Na pierwszym materiale (nagrywanym na PC o specyfikacji zbliżonej do PS5) znalazły się przebitki z rozgrywki i widać, że będziemy mieli tutaj do czynienia z dynamicznymi pojedynkami w czasie rzeczywistym.

Final Fantasy 16 nie ma jeszcze ustalonej daty premiery. Gra przez pewien czas dostępna będzie wyłącznie na PlayStation 5.