Hogwarts Legacy - RPG w uniwersum Harry'ego Pottera? Zobacz oszałamiający zwiastun

Fot. Warner Bros

Harry Potter to najbardziej znany czarodziej z uniwersum stworzonego przez J.K. Rowling. Jego historia to jednak tylko ułamek bogatego świata. W nowej grze zatytułowanej Hogwarts Legacy przyjdzie nam cofnąć się w czasie aż do XIX wieku. Wcielimy się w stworzoną przez nas postać i zabierzemy ją w podróż zarówno przez te znane jak i zupełnie nowe lokacje, przeżywając przy tym nieznaną dotąd opowieść.

Twórcy sugerują, że nasze decyzje będą miały ogromny wpływ na kształt świata w którym przyjdzie nam żyć. Nie wiadomo czy doprowadzi to do zdarzeń sprzecznych z kanonicznymi wydarzeniami z książek. W grze nie zabraknie oczywiście czarowania, ale też wytwarzania mikstur czy oswajania magicznych stworzeń.

Gra pojawi się w 2021 roku na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X