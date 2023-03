Final Fantasy 16 ozłocone! Twórcy poinformowali o zakończeniu prac nad grą

fot. Square Enix

Na oficjalnym profilu Final Fantasy 16 na Twitterze opublikowano krótki wpis, w którym przekazano istotną informację. Nadchodząca odsłona popularnej serii jRPG osiągnęła już "złoty" status, co oznacza, że główne prace nad nią zostały ukończone. Teraz może rozpocząć się kolejny etap produkcji, w którego skład wchodzi między wysłanie gry do tłoczni i przygotowania do jej dystrybucji.

Gracze mogą być raczej spokojni o debiut gry w terminie. Choć w branży zdarzały się opóźnienia premier gier, które pokryły się złotem, to działo się to naprawdę rzadko.

Przypominamy, że Final Fantasy XVI zadebiutuje 22 czerwca tego roku na konsoli PlayStation 5. Wyłączność dla platformy Sony wynosić będzie 6 miesięcy, ale nie jest to równoznaczne z tym, że tuż po upływie tego czasu gra pojawi się na PC.