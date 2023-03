BAFTA Games Awards 2023 - nagrody rozdane. Niepozorne Vampire Survivors najlepszą grą 2022 roku!

fot. materiały prasowe

30 marca odbyła się gala BAFTA Games Awards 2023, w której trakcie wybrano najlepsze gry poprzedniego roku. Nie brakowało sporych niespodzianek - dość powiedzieć, że za w najważniejszej kategorii zwyciężyło Vampire Survivors, czyli niepozorna produkcja niezależna, w której gracze starają się przetrwać jak najdłużej w starciach z coraz potężniejszymi falami wrogów. Zaskoczeniem okazał się również wybór Elden Ring jako najlepszej gry multiplayer, bo produkcja studia From Software pokonała naprawdę potężnych rywali, takich jak Splatoon 3, FIFA 23 czy Call of Duty: Modern Warfare II. Wielkim wygranym było natomiast God of War: Ragnarok, bo dzieło Santa Monica Studio triumfowało w aż sześciu kategoriach.

BAFTA Games Awards 2023 - pełna lista nagrodzonych gier

Najlepsza gra: Vampire Survivors

Vampire Survivors EE Game of the Year: God of War: Ragnarok

God of War: Ragnarok Najlepsza gra brytyjska: Rollerdrome

Rollerdrome Najlepszy debiut: Tunic

Tunic Najlepszy projekt gry: Vampire Survivors

Vampire Survivors Najlepiej rozwijana gra: Final Fantasy XIV: A Realm Reborn

Final Fantasy XIV: A Realm Reborn Najlepsze animacje: God of War: Ragnarok

God of War: Ragnarok Najlepsza nowa marka: Elden Ring

Elden Ring Najlepszy multiplayer: Elden Ring

Elden Ring Najlepsze udźwiękowienie: God of War: Ragnarok

God of War: Ragnarok Największe osiągnięcie artystyczne: Tunic

Tunic Największe osiągnięcie techniczne: Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West Najlepsza gra rodzinna: Kirby and the Forgotten Land

Kirby and the Forgotten Land Najlepsza narracja: Immortality

Immortality Najlepsza muzyka: God of War: Ragnarok

God of War: Ragnarok Najlepszy występ w roli głównej: Christopher Judge jako Kratos, God of War: Ragnarok

Christopher Judge jako Kratos, God of War: Ragnarok Najlepszy występ w roli drugoplanowej: Laya Deleon Hayes jako Angrboda, God of War: Ragnarok

Laya Deleon Hayes jako Angrboda, God of War: Ragnarok Nagroda za całokształt twórczości: Shuhei Yoshida

Shuhei Yoshida Game Beyond Entertainment: Endling: Extinction is Forever