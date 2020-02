Final Fantasy 7 Remake - intro to prawdziwa podróż w czasie. Zobacz nowe wideo

Intro z Final Fantasy 7 Remake pojawiło się w sieci już w styczniu, bo wyciekło razem z wersją demo (ta niestety nadal nie jest dostępna publicznie i nie wiadomo, kiedy zadebiutuje). Teraz materiał ponownie trafił do internetu, tym razem jednak już z oficjalnego źródła i w wysokiej jakości. Wideo to powrót do przeszłości i pełnymi garściami czerpie z oryginału, a fani szybko zauważą tutaj znajome sceny i motyw muzyczny. Oczywiście wszystko to wygląda i brzmi znacznie lepiej niż w 1997 roku.

Final Fantasy 7 Remake będzie pierwszą częścią całej, odświeżonej historii. Gracze będą mieli możliwość zapoznania się z opowieścią do momentu ucieczki bohaterów z Midgaru. Premiera gry została zaplanowana na 10 kwietnia 2020 roku i wygląda na to, że tym razem obejdzie się bez kolejnych opóźnień. Warto jeszcze przypomnieć, że gra w tym roku trafi na jedynie PlayStation 4 i będzie dostępna na wyłączność Sony przez 12 miesięcy. Po upływie tego czasu tytuł ten może pojawić się również na PC oraz Xboksie One.