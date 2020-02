Final Fantasy 7 Remake na innych platformach nieco później

Final Fantasy 7 Remake miało zadebiutować już w marcu, ale zdecydowano się na przełożenie premiery o miesiąc, by deweloperzy mieli czas na wprowadzenie ostatnich szlifów i dopracowanie całości. To przesunięcie będzie miało też wpływ na obecność gry na innych platformach. Wydawca związany jest z Sony roczną umową na wyłączność dla platformy Sony i okres ten będzie liczony od 10 kwietnia, a nie od marca.

Dla jednych mogło być to oczywiste, dla innych mniej. Do sieci trafiła jednak nowa, zaktualizowana okładka gry, która rozwiewa wszelkie wątpliwości i wprost informuje o tym, do kiedy potrwa czasowa wyłączność dla PS4.

fot. Square Enix

Final Fantasy 7 Remake to gruntownie odświeżona wersja klasycznej gry jRPG z 1997 roku. Deweloperzy zadbali zarówno o nową oprawę audiowizualną, jak i zmiany w rozgrywce, w tym bardziej dynamiczny i efektowny system walki. Całość ma być jedynie fragmentem całej historii, ale zostanie on wzbogacony o nowe elementy, przez co produkcja ta ma zaoferować zabawę nawet na kilkadziesiąt godzin.