Final Fantasy 7 Remake: Tifa, Cactuar i inni. Mnóstwo nowych grafik z gry trafiło do sieci

Final Fantasy 7 Remake to gruntownie odświeżona wersja kultowego jRPG z 1997 roku. Gra miała pierwotnie zadebiutować już w marcu, ale podjęto decyzję o przesunięciu premiery o miesiąc w celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości. Twórcy najwyraźniej uznali też, że dodatkowy czas to doskonała okazja do tego, by udostępniać coraz więcej materiałów z nadchodzącej produkcji, bo do sieci trafiło nie tylko jej intro, ale tez mnóstwo nowych grafik.

Tym razem mamy możliwość przyjrzenia się, jak w nowej wersji prezentują się Tifa, Red XIII, a także Cactuar oraz Chocobo. Nie brak tu również screenów z rozgrywki – możemy zobaczyć na wybrane lokacje, materiały z walki, a także zadania poboczne. Te ostatnie mają sprawić, że gra zapewni rozgrywkę na więcej godzin. Warto bowiem przypomnieć, że Final Fantasy 7 Remake nie zaoferuje całej historii znanej z pierwowzoru, a jedynie pierwszą jej część.

Final Fantasy 7 Remake zadebiutuje 10 kwietnia na PlayStation 4. Gra będzie dostępna na wyłączność konsoli Sony przez 12 miesięcy. Niewykluczone, że po upływie tego czasu pojawi się też na pecetach i urządzeniach Microsoftu.