Final Fantasy 7 Remake – tak prezentują się bonusowe Summony. Zobacz wideo

Final Fantasy 7 Remake trafi na rynek w kilku edycjach, które będą różnić się nie tylko fizycznymi dodatkami, ale też cyfrowymi bonusami. To właśnie na tych drugich skupiają się nowe materiały wideo, które trafiły do sieci. Przedstawiają one Summony, czyli istoty, które będzie można przywołać w trakcie starć z przeciwnikami, co niejednokrotnie może przechylić szalę zwycięstwa na naszą stronę.

Chocobo Chick oraz Cactuar to Summony, które są bonusem w edycji Deluxe - droższej od standardowej, ale jednocześnie tańszej od wydania kolekcjonerskiego.

Osoby, które zdecydują się na zakup najdroższego wydania, z piękną i pełną detali figurką Clouda na motocyklu, otrzymają też możliwość przywołania Carbuncle’a.

Oczywiście, w standardowej wersji gry również nie zabraknie innych istot, które będzie można przywoływać. Powyższe trzy Summony zapowiadane są jednak na wyłączność droższych edycji i nie wiadomo, czy kiedykolwiek trafią do sprzedaży osobno.

Final Fantasy 7 Remake zadebiutuje 10 kwietnia na konsoli PlayStation 4 i przez rok będzie dostępne na wyłączność tej platformy. Później gra może trafić też na inne urządzenia, ale wydawca niczego oficjalnie w tej sprawie nie zdradził.