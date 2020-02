Final Fantasy 7 Remake - znamy rozmiar gry. Szykujcie miejsce na dysku PS4

Final Fantasy 7 Remake nie zaoferuje całej historii znanej z pierwowzoru, a jedynie jej pierwszą część, rozgrywającą się na terenie Midgaru. Mimo tego, rozmiar gry jest naprawdę ogromny. Po sieci zaczęło krążyć zdjęcie koreańskiej okładki tej produkcji, dzięki czemu wiemy, że zajmie ona dwa dyski blu-ray (co potwierdza wcześniejsze informacje) i będzie wymagać ... aż 100 GB wolnego miejsca na dysku konsoli PlayStation 4.

Internauci podejrzewają, że tak duży rozmiar może wynikać z obecności nieskompresowanych przerywników filmowych w wysokiej jakości, a sama gra, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami twórców, rzeczywiście zostanie rozwinięta o sporo dodatkowych aktywności.

Final Fantasy VII Remake will be over 100GB pic.twitter.com/WNgBjpgGD7 — Pixelbuster (@Nitomatta) February 17, 2020

Nie będzie to największa gra, jaka pojawiła się na tej generacji konsol, ale bez wątpienia dzieło Square Enix znalazłoby się w czołówce takiego zestawienia. Wyciek informacji na temat rozmiaru tej produkcji to dobra okazja do tego, by przygotować sobie miejsce na dysku PS4 z wyprzedzeniem.

Final Fantasy 7 Remake zadebiutuje 10 kwietnia na konsoli PlayStation 4. Przez rok gra będzie dostępna na wyłączność platformy Sony, niewykluczone, że po upływie tego czasu trafi też na inne urządzenia do gier.

Final Fantasy 7 Remake