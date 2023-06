Final Fantasy 9 Remake powstaje? Gra może pojawić się wyłącznie na konsolach Sony

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Square Enix

Wygląda na to, że kolejna gra, która wyciekła z bazy danych firmy NVIDIA, może rzeczywiście zadebiutować na rynku w przyszłości. Tym razem chodzi o Final Fantasy 9 Remake, a więc gruntownie odświeżoną wersję jRPG, które zadebiutowało w 2000 roku na pierwszym PlayStation. Taką informację przekazał użytkownik forum Resetera o pseudonimie I Am Hero Too, który w przeszłości jako pierwszy poinformował o remake'u gry Persona 3.

Co ciekawe, I Am Hero Too był w stanie podać kilka szczegółów. Jego zdaniem gra prawdopodobnie pojawi się wyłącznie na konsolach Sony i z pewnością nie trafi na Nintendo Switch. Dodał też, że na premierę trzeba będzie sporo czekać, bo produkcja ta miałąby najwcześniej pojawić się za około dwa lata.

Jak zawsze w takich sytuacjach zalecamy podchodzić do powyższych informacji z dystansem i czekać na oficjalne ogłoszenie. Na ten moment są to jedynie plotki, choć pojawienie się drugiego źródła dodaje im nieco wiarygodności.