World of Warships - Popeye trafił do gry. To część akcji charytatywnej

fot. wargaming.net

W grze World of Warships wystartowała kolejna ciekawa współpraca. Tym razem do gry trafił słynny marynarz Popeye. To część akcji charytatywnej, a konkretnie partnerstwa z organizacją FORCE BLUE, która zajmuje się zachowywaniem czystości mórz i oceanów.

Gracze mogą sięgnąć w grze po zestaw charytatywny (dostępny do końca czerwca 2023 roku), w którego skład wchodzą animowane postacie kapitanów okrętów, Popeye i Bluto, z własnym podkładem głosowym, dwie flagi oraz unikatowy kamuflaż dla pancernika USS Colorado. Wraz z zestawem dostępny jest także zestaw misji "Ocal ocean" oraz związane z nim nagrody po ukończeniu zadań.

10% przychodów netto ze sprzedaży zestawów trafi na konto FORCE BLUE. Dodatkowo firma Wargaming przekazała dotację w wysokości 50 tysięcy dolarów.

FORCE BLUE jest zaszczycone partnerstwem z World of Warships na rzecz światowego miesiąca dla oceanów. Chyba nie ma jednego weterana, który nie uwielbiałby Popeye, także współpraca z nimi to wyjątkowa szansa na rozwinięcie naszej działalności - mówi Jim Ritterhoff, współzałożyciel i dyrektor wykonawczy organizacji.