Final Fantasy XIV: Dawntrail nowym dodatkiem do MMORPG. Gra trafi na konsole Xbox, a trial zostanie rozszerzony!

fot. Square Enix

Reklama

Podczas Final Fantasy XIV Fan Festival ujawniono nowy dodatek do tego popularnego MMORPG. Będzie on zatytułowany Dawntrail i zaoferuje zupełnie inny klimat od poprzedniego rozszerzenia. Gracze trafią do nowego świata o nazwie Tural i pomogą w wyborze nowego władcy tej krainy. Nie zabraknie również innych zmian i nowości: maksymalny poziom zostanie podniesiony z 90. do 100., otrzymamy nowe lochy, przeciwników i wyposażenie. Naoki Yoshida zapowiedział również dwie nowe klasy: obie mają skupiać się na zadawaniu obrażeń, jedna w zwarciu, a jedna z dystansu i z użyciem magii.

Poinformowano również, że wkrótce rozszerzona zostanie wersja próbna Final Fantasy XIV i będzie obejmować nie tylko podstawową wersję gry i dodatek Heavensward, ale też kolejne rozszerzenie, Stormblood.

Final Fantasy XIV: Dawntrail - zwiastun dodatku

Final Fantasy 14 Online trafi na konsole Xbox

Zapowiedziano również, że FF14 pojawi się na konsolach Xbox Series X|S wiosną 2024 roku. Dokładny termin nie został ujawniony, ale gracze będą mogli liczyć na krótkie czasy ładowania oraz rozdzielczość 4K.