Konsole Xbox z nowym interfejsem. Microsoft reaguje na głosy graczy

fot. Microsoft

Microsoft poinformował o odświeżeniu interfejsu na konsolach Xbox One i Xbox Series X|S. Wprowadzane zmiany są reakcją na głosy społeczności i mają na celu ułatwienie odkrywania nowych gier, powracania do tych ogrywanych wcześniej, łączenia się z innymi graczami oraz personalizacji dashboardu i dostosowywania go do indywidualnych potrzeb i oczekiwań użytkowników.

Nowości obejmują między innymi wprowadzenie menu szybkiego dostępu w górnej części ekranu. Gracze znajdą tam dostęp do biblioteki gier, sklepu Microsoft Store, Xbox Game Pass czy wyszukiwarki i ustawień. Pojawi się również nowa przestrzeń do odkrywania gier wraz z listą zawierającą spersonalizowane propozycje, które mogą pomóc w doborze kolejnego tytułu do sprawdzenia. Odświeżenia doczeka się również strefa społecznościowa.

Xbox One i Xbox Series X|S - tak prezentuje się zmieniony interfejs

Nowy interfejs konsol Xbox

Wprowadzanie zmian rozpoczęło się 26 lipca. Do wszystkich graczy aktualizacja ma trafić w ciągu najbliższych kilku tygodni.