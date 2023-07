Baldur's Gate 3 - była Lady Dimitrescu, a teraz zostanie zmiennokształtnym złem. Maggie Robertson opowiada o swojej roli

fot. Larian Studios

Maggie Robertson to amerykańska aktorka, o której głośno zrobiło się po tym, jak udzieliła głosu Lady Dimitrescu, jednej z antagonistek w Resident Evil: Village. Niebawem będziemy mieli okazję ponownie usłyszeć ją w innej, głośnej produkcji. Robertson wcieli się w zmiennokształtną Orin the Red w Baldur's Gate 3, a do sieci trafiło krótkie wideo z jej udziałem.

Aktorka nie ujawniła zbyt wielu szczegółów, prawdopodobnie nie chcąc psuć zabawy graczom, którzy już wkrótce będą mogli zagłębić się w świat tej wyczekiwanej od dawna produkcji. Zdradziła jednak, że Orin the Red jest niepokojącą postacią, która zapewni odbiorcom sporo wrażeń. Wspomniała również, że jej bohaterka ma wyjątkową relację ze swoimi ostrzami, które traktuje niemal tak, jakby były żywymi istotami.

Baldur's Gate 3 - premiera na PC już 3 sierpnia. Posiadacze konsol PlayStation 5 będą musieli poczekać na debiut gry nieco dłużej, bo do 6 września.