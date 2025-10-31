Finalny zwiastun Frankensteina. Wizualnie zachwyca jak żaden inny film w tym roku

fot. Netflix

Do sieci trafił finalny zwiastun Frankensteina, czyli dużej i długo oczekiwanej produkcji Netflixa, za którą odpowiada słynny Guillermo del Toro. Twórca takich filmów jak Hellboy, Labirynt Fauna, Kształt wody i Crimson Peak wziął się za adaptację powieści Mary Shelley, pokazując ją w swoim charakterystycznym, pełnym wyobraźni stylu.

Według serwisu Rotten Tomatoes, który zbiera recenzje krytyków, aż 85% opinii o filmie jest pozytywnych. Jeszcze lepiej reagują widzowie - 95% z nich ocenia produkcję entuzjastycznie. Film jest już wyświetlany w kinach w wielu krajach świata.

Frankenstein - finalny zwiastun

Frankenstein - fabuła, obsada, reżyseria, premiera

Książka Mary Shelley, na podstawie której powstał film, opowiada o Victorze Frankensteinie – genialnym, lecz egoistycznym naukowcu, który w ramach potwornego eksperymentu postanawia stworzyć człowieka. Szybko okazuje się jednak, że jego dzieło przyniesie tragiczne konsekwencje zarówno twórcy, jak i stworzonej przez niego istocie.

Guillermo del Toro odpowiada za scenariusz, reżyserię i produkcję filmu. W głównych rolach występują Oscar Isaac (Moon Knight, Sceny z życia małżeńskiego) jako Victor Frankenstein oraz Jacob Elordi (Saltburn, Euforia, The Kissing Booth) jako stwór. W obsadzie znaleźli się również Mia Goth, Christoph Waltz, Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley i Christian Convery.

Frankenstein - premiera w Netflixie odbędzie się 7 listopada 2025 roku.