Serialowy hit Netflixa zalicza regularny spadek z sezonu na sezon. Pierwsze dwa zostały przyjęte bardzo ciepło zarówno przez krytyków, jak i publiczność. Ich wyniki w serwisie Rotten Tomatoes to kolejno 77% i 85% przy 1. sezonie oraz 91% i 88% przy drugiej serii. Problemy zaczęły się przy 3. sezonie, który już publiczności się nie spodobał tak bardzo. Krytycy nadal go doceniali i wyznaczyli aż 91% pochlebnych opinii, co kontrastowało z ledwie 55% na liczniku publiczności.

Teraz debiutuje 4. sezon tej serialowej opowieści, który nie przypada do gustu ani jednym ani drugim. W trakcie pisania tego tekstu, 4. sezon The Umbrella Academy cieszy się w serwisie Rotten Tomatoes wynikiem 58% od krytyków i 22% od publiczności. Co poszło nie tak przy finałowym sezonie?

The Umbrella Academy - recenzje krytyków odnośnie 4. sezonu

Co mówią negatywne recenzje?

Sześć odcinków to zdecydowanie za mało dla takiej produkcji. Z powodu takiej decyzji twórców wiele wątków jest pospieszonych, a przez to niesatysfakcjonujących. Nie ma też żadnej stawki, ponieważ nie było czasu na to, żeby ją podkreślić. Akcja pędzi na łeb, na szyję. Brakuje w tym sezonie uroku poprzednich. Inna recenzja zarzuca, że jak na serial traktujący o zagładzie świata, to nie za bardzo czuć widmo tego zagrożenia. W teorii wszystkie składniki się zgadzają i powinny dobrze się ze sobą mieszać, co udowadniały poprzednie sezony, ale tak się nie stało tym razem. Paru krytyków twierdzi, że nie da się nie mieć wrażenia, że serial najlepsze dni ma już dawno za sobą i nie jest w stanie wnieść nic nowego i ciekawego do formuły. To też po prostu niesatysfakcjonujące zakończenie. Jest nagłe, gwałtowne, a nawet w negatywnych recenzjach pojawiają się słowa, że sezon zaczyna się dobrze i z mocnego punktu wyjścia. To później coś się psuje. Obsada jest chwalona, nawet jeśli padają zarzuty o mniej energii niż poprzednio, ale to scenariusz kuleje najbardziej.

Wiele pozytywnych recenzji też zwraca uwagę na to, że wątków jest zbyt wiele, są rozwleczone i polegają głównie na tym, co zostało zbudowane przez poprzednie sezony. Twórcy zdają się też liczyć na to, że fani po prostu część decyzji i podejścia im wybaczą.

Co mówią pozytywne recenzje?

Opinie są dość spolaryzowane. To, co jedni krytykują, drudzy chwalą. Wielu krytyków w kontrze uważa, że zakończenie jest satysfakcjonujące i jak najbardziej w dziwacznym duchu serialu oraz postaci, o których opowiada. Jednak nawet osoby zadowolone z 4. sezonu zauważają jego błędy, ale twierdzą, że zakończenie pozwala przymknąć na nie oko. To nadal dziwna, abstrakcyjna, krwawa, kreatywna zabawa, którą fani poznali i mogli pokochać. Każda postać zdołała otrzymać pełne, wyjaśniające wszystko zakończenie. W jednej z recenzji pada stwierdzenie, że na każdy zabałaganiony ruch scenarzystów, przypada też jeden bardzo odważny i to się wyrównuje.

Zakończenie jest określane w wielu recenzjach jako słodko-gorzkie. Nie wiadomo, czy chodzi o jego jakość, czy wydźwięk.