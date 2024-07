UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Marvel/Entertainment Weekly

Reklama

Finałowy zwiastun Deadpool & Wolverine zdradził, że jedną z ról odegra Dafne Keen, która ponownie wciela się w Laurę aka X-23 z filmu Logan: Wolverine z 2017 roku. Dla wielu widzów to było za dużo i uważano, że to powinno pozostać tajemnicą. Dlaczego podjęto taką decyzję?

Laura w Deadpool & Wolverine

Kevin Feige, szef Marvela i MCU został zapytany, dlaczego podjęto decyzję o tym, by ją pokazać tydzień przed premierą widowiska. Czynników było kilka.

- Dafne bardzo chciała iść na uroczystą premierę, ale my jej mówiliśmy, że nie może, bo jej obecność byłaby spoilerem. Jeszcze jej nie pokazywaliśmy.

fot. materiały prasowe

Za promocję i tym samym realizację zwiastunów odpowiada ekipa marketingowa Disneya. Oni chcieli pokazać Laurę w trailerze jako emocjonalny fundament filmu. Zdaniem Feige oni wiedzą, kiedy pokazać troszkę więcej, a kiedy wycofać się i nic nie pokazywać. Ostatecznie on zgodził się z ich wizją i dał zielone światło na taki ruch, bo to da widzom coś ważnego w zapowiedzi. Uznał, że to świetne dla finałowego zwiastuna oraz aktorki, którą ostatecznie mogli zabrać na premierę.

Przypomnijmy, że wcześniej podkreślano jak to zwiastuny oraz przecieki nie zdradziły największych niespodzianek widowiska.

Deadpool & Wolverine od piątku w kinach.