The Batman - Part II na dobrej drodze. Zdjęcia mają ruszyć na początku 2026 roku
Stan projektu The Batman - Part II od dawna wzbudzał niepokoje fanów mrocznego rycerza, ale zdaje się, że produkcja zaczyna nabierać rozpędu. Zdjęcia do kolejnego filmu z Robertem Pattinsonem powinny rozpocząć się w mniej niż pół roku.
Według informacji podanych przez Productionlist.com, film The Batman – Part II wszedł w fazę preprodukcji i rozpoczął się proces zatrudniania zespołu odpowiedzialnego za scenografię, kierownictwo artystyczne, koordynację kaskaderską, kostiumy, efekty specjalne i inne kluczowe elementy produkcyjne. Zgodnie z informacjami podanymi przez serwis, główne zdjęcia mają ruszyć 1 stycznia 2026 roku w Warner Bros. Studios Leavesden w Londynie.
Informacja ta ucieszy wielu fanów gdyż narastały obawy, że film mógł zostać anulowany lub ponownie znacząco opóźniony. Jeszcze nie tak dawno temu w sieci mnożyły się spekulacje, że współszefowie DC Studios, James Gunn i Peter Safran, mogą planować albo wprowadzenie zupełnie nowej wersji Batmana w filmie The Brave and The Bold, albo nawet włączenie wersji Roberta Pattinsona do głównego uniwersum DC (DCU). Mimo wszystko Gunn wielokrotnie zapewniał, że taka opcja, choć była rozważana, jest tylko i wyłącznie ostatecznością i chciałby jej uniknąć.
Źródło: comicbookmovie.com
