Tak się "leczyło" ludzi. Pierwsza zapowiedź filmu o wielkim skandalu, który wydarzył się naprawdę

fot. materiały prasowe

Lilies Not For Me to prawdopodobnie jedna z ciekawszych produkcji, jaka zadebiutuje na tegorocznym Festiwalu Filmowym w Edynburgu. Fabularny debiut Willa Seefrieda porusza prawdziwą, skandaliczną historię o terapii, która miała "leczyć" z homoseksualizmu. W głównej roli występuje Fionn O'Shea, którego widzowie mogą kojarzyć z występu w Normalnych ludziach. Zobaczcie pierwszą zapowiedź.

Lilies Not For Me - klip

Lilies Not For Me - fabuła, obsada

Akcja rozgrywa się w latach 20. w Wielkiej Brytanii, a głównymi bohaterami są homoseksualny pisarz oraz jego pielęgniarka, którzy nawiązują przyjaźń podczas serii "randek" przepisanych przez psychiatrę. Podczas tych konwersacji, opowiada jej historię swojego związku ze starym przyjacielem, który wymknął się spod kontroli, gdy zdecydowali się na ryzykowną procedurę, aby wyleczyć się z zakazanych uczuć do siebie.

Do obsady filmu należą Fionn O'Shea, Robert Aramayo, Erin Kellyman, Louis Hofmann oraz Jodi Balfour. Producentami są Hannes Otto, Roelof Storm, Will Seefried, Naima Abed i Emilie Georges.