Nowy zwiastun Agatha All Along. Kathryn Hahn prezentuje swój wiedźmi śmiech

fot. Disney+

Nowy serial Marvel Studios, czyli To zawsze Agatha będzie mieć dwuodcinkową premierę 18 września 2024 roku. Z okazji D23 zaprezentowano nowy zwiastun produkcji, który zapowiada stworzenie przez tytułową wiedźmę grupy postaci, która jej pomoże. Za sterami nowego serialu stoi Jac Schaeffer, czyli twórczyni WandaVision.

W trakcie panelu zapowiadającego nowy serial, Kathryn Hahn zaprezentowała publiczności swój ikoniczny, wiedźmi śmiech:

Agatha All Along - o czym jest serial?

Niesławna Agatha Harkness po tym, jak tajemniczy nastolatek pomógł jej wyrwać się z zaklęcia Wandy, odnajduje się w rzeczywistości bez mocy. Jej zainteresowanie osobą towarzysza wzrosło, gdy błaga on ją, by zabrała go do legendarnej drogi czarownic. Podczas podróży tą mityczną drogą dana osoba staje przed różnymi próbami i jeśli je przeżyje, nagrodą dla czarownicy jest to, czego jej brakuje. Agatha i jej tajemniczy kompan tworzą dziwaczny sabat czarownic i wyruszają na wyprawę.

To zawsze Agatha

W obsadzie są Kathryn Hahn, Aubrey Plaza, Joe Locke, Patti LuPone, Sasheer Zamata, Ali Ahn oraz Debra Jo Rupp.