FIre Emblem: Engage to nowa odsłona serii. Taktyczne starcia w świecie fantasy

fot. Nintendo

Po nastawionym na dynamiczną akcję spin-offie Three Hopes przyszła pora na powrót do znanej, lubianej i przede wszystkim sprawdzonej formuły. Fire Emblem: Engage to nowa odsłona serii taktycznych, turowych strategii z elementami RPG. Gracze ponownie trafią do fantastycznego świata i staną do walki z zagrożeniami, by uratować kontynent o nazwie Elyos. Tym razem z pomocą przyjdzie im możliwość przywoływania wsparcia w postaci legendarnych herosów znanych z poprzednich części cyklu, takich jak Marth czy Celica.

Poniżej możecie zapoznać się z debiutanckim zwiastunem gry, który pokazano na początku wrześniowego Nintendo Direct. W materiale znalazły się zarówno scenki przerywnikowe, jak i fragmenty z rozgrywki - możecie zobaczyć tam między innymi, jak wyglądają pojedynki w tej produkcji.

Fire Emblem: Engage - zwiastun gry

Fire Emblem: Engage zadebiutuje 20 stycznia 2023 roku. Gra dostępna będzie wyłącznie na konsoli Nintendo Switch.