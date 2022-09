God of War: Ragnarok - Kratos kontra Thor! Fabularny zwiastun zapowiada długo wyczekiwane starcie

fot. SIE

Podczas wrześniowego State of Play zaprezentowano nowy zwiastun God of War: Ragnarok, nadchodzącej odsłony serii o Kratosie i zarazem kontynuacji jego historii zapoczątkowanej w grze z 2018 roku. Efektowny materiał przedstawia kilka z lokacji, do jakich trafi bohater wraz z synem, Atreusem i widzimy w nim zarówno nowe, jak i znane twarze. Dostaliśmy również pierwsze spojrzenie na to, jak w walce radzi sobie Thor. Choć wizerunek boga piorunów nie każdemu przypadł do gustu, to wygląda na to, że w walce będzie on godnym przeciwnikiem protagonisty...

God of War: Ragnarok - zwiastun fabularny

W trakcie wydarzenia zobaczyliśmy też limitowany model kontrolera DualSense, który trafi na rynek w dniu premiery samej gry. Pad będzie biało-niebieski, a w centralnej części panelu dotykowego znajduje się grafika przedstawiająca niedźwiedzia i wilka, symbolizująca Kratosa oraz Atreusa.

God of War: Ragnarok - premiera 9 listopada 2022 roku na konsolach PlayStation 4 i PS5.