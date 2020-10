Firma Nacon przygotowała kontrolery dla użytkowników xClouda

Źródło: Nacon

Firma Nancon dołączyła do producentów zainteresowanych tworzeniem gadżetów gamingowych przeznaczonych do współpracy z xCloudem. Nowe pady mobilne z linii MG-X będą reklamowane jako sprzęt idealnie dogadujący się z serwisem cloud gamingowym od Microsoftu, który zadebiutował na rynku w połowie września.

Projektanci Nancon opracowali dwa xcloudowe pady mobilne z tej serii. Podstawowy model skierowany jest do tych, którzy poszukują możliwie jak najbardziej kompaktowego sprzętu do grania na telefonach z Androidem. Nancon MG-X jest stosunkowo niewielki i po zadokowaniu swoimi gabarytami może przywodzić na myśl Joy-Cony od Nintendo. Z kolei Nancon MG-X Pro to sprzęt dla tych, którzy przyzwyczaili się do kształtu konsolowych padów od Microsoftu.

Oto jak oba modele prezentują się po złożeniu i w trakcie pracy:

Nacon MG-X

Nancon MG-X Pro może wydawać się toporny, ale dzięki przyciskom rozlokowanym niemal dokładnie tak samo jak na padach do Xboxa, przeskok na granie na małym ekranie nie będzie zbyt dużym problemem dla wprawionych graczy.

Według producenta w pełni naładowana bateria MG-X wystarczy na 20 godzin nieprzerwanego grania. Sprzęt łączy się z telefonem bezprzewodowo, dlatego nie można wykluczyć, że w przyszłości sprawdzi się także w webowej odsłonie xClouda na iOS-a. Oba modele mają trafić na rynek na początku 2021 roku.