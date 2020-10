Phil Spencer: xCloud trafi na iOS-a oraz Windowsa

fot. Microsoft

W teorii Microsoft od dawna przygotowywał się do uruchomienia usługi xCloud na systemie iOS. Firma prowadziła jej beta testy na platformie Apple, ale kiedy projekt przeszedł w fazę wdrożeniową, korporacja musiała zawiesić dalszy rozwój xClouda w tym środowisku programistycznym. Nie dlatego, że serwis nie działał jak należy na urządzeniach z jabłuszkiem na obudowie. Problemem okazały się zapisy regulaminu App Store.

O ile nic nie stoi na przeszkodzie, aby strumieniować gry na iSprzęty bezpośrednio z domowej konsoli, to Apple nie zgadza się, aby w App Store dystrybuowano aplikacje pozwalające odpalać oprogramowanie z serwerów firm trzecich. Tym samym korzystanie z klasycznych usług cloud gamingowych na urządzeniach mobilnych Apple jest niewykonalne, gdyż te uruchamiają gry zainstalowane na serwerach usługodawcy.

Ale Amazon znalazł rozwiązanie tego problemu. Gigant rynku e-commerce zapowiedział, że jego serwis gamingowy Luna będzie działał na iOS-ie za pośrednictwem aplikacji webowej przygotowane dla przeglądarki Safari. Microsoft planuje obrać tę samą drogę, aby umożliwić posiadaczom iSprzętów korzystanie z xClouda bez żadnych ograniczeń.

Do tych informacji udało się dotrzeć dziennikarzom serwisu Business Insider. Jak się okazało, to sam szef Microsoftu Phil Spencer poinformował pracowników korporacji, że Game Pass oraz xCloud zostaną wdrożone na platformę mobilną Apple w formie aplikacji webowej. Dokładna data wypuszczenia usługi nie jest jeszcze znana, ale mówi się o debiucie w 2021 roku. Ponadto z ustaleń serwisu The Verge wynika, że na podobnej zasadzie może działać xCloud na urządzeniach z Windowsem 10.

Zobacz także:

Tym samym wszystko wskazuje na to, że Microsoftowi udało się pokonać ograniczenia narzucone przez Apple i całkowicie uniezależnić od regulaminu App Store. Prawdopodobnie za kilka miesięcy przekonamy się, jak xCloud będzie funkcjonował w nowej, webowej odsłonie.