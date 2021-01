Five Eyes - pierwsze ujęcia z nowego filmu Guya Ritchiego na wideo zza kulis produkcji

materiały prasowe

Guy Ritchie, twórca filmów Sherlock Holmes i Dżentelmeni przygotowuje nowy thriller szpiegowski. Projekt został pierwotnie zatytułowany Five Eyes. Obecnie trwają zdjęcia do filmu w Turcji. Ritchie zamieścił w sieci wideo zza kulis produkcji. Materiał ukazuje między innymi Jasona Stathama i Aubrey Plazę, którzy wcielają się w głównych bohaterów widowiska. Co ciekawe według wideo projekt nie ma obecnie tytułu, a zatem Five Eyes było jedynie nazwą roboczą.

Materiał jest dostępny poniżej:

https://twitter.com/realguyritchie/status/1354157824608247810

Film opowiada o agencie MI6, który zostaje zrekrutowany przez globalny sojusz wywiadowczy, aby wyśledzić i zatrzymać sprzedaż nowej śmiercionośnej broni, która grozi zakłóceniem światowego porządku. Do pomocy zostaje mu przydzielona ekspertka CIA w dziedzinie zaawansowanych technologii. Duet wyrusza na misję, której celem staje się miliarder handlujący bronią.

W obsadzie oprócz wspomnianych Stathama i Plazy znajdują się Cary Elwes, Josh Hartnett oraz Bugzy Malone.