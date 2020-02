QUIZ: Rozpoznaj film Guya Ritchiego po zdjęciu

Guy Ritchie wraca do korzeni! Dżentelmeni już na ekranach kin, a my serdecznie zachęcamy Was do udania się na seans -- naszym zdaniem warto! Jeśli się wahacie - zapraszamy do lektury naszej recenzji filmu.

Przytoczymy mały fragment...



Nie ulega wątpliwości: Dżentelmeni to kolejny wypełniony ciętymi (nieraz naprawdę błyskotliwymi w swej prostocie) dialogami, ogromem zabawnych, ale niekoniecznie zaskakujących twistów, dynamicznymi sekwencjami akcji oraz doskonałym aktorstwem film o przepychankach gangsterów. Ale hej, niewielu potrafi opowiadać o podobnych przepychankach, ani na chwilę nie zdejmując z twarzy uśmiechu starego szelmy. Ritchie potrafił - i znów to zrobił, nadążając jednocześnie za duchem czasu.

Premiera filmu już dziś, 14 lutego 2020!

Tymczasem zachęcamy Was do udziału w małej zabawie, którą przygotowaliśmy z okazji wspomnianej premiery. Przedstawiamy Wam nasz nowy quiz, w którym wyświetlicie 20 kadrów z różnych filmów Ritchiego. Wasze zadanie to dopasować zdjęcie do tytułu. Proste? Jeśli znasz filmografię reżysera, to na pewno! Bawcie się dobrze i dajcie znać, jak poszło!