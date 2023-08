Five Nights at Freddy's - nowy zwiastun horroru opartego na grze

fot. materiały prasowe

Five Nights at Freddy's to przerażająca seria gier, która stała się globalnym fenomenem. Prawie dziesięć lat po premierze pierwszej części, niebezpieczne "animatroniki" zawładną kinem. Blumhouse opublikował drugi zwiastun filmu. W Polsce tytuł został przetłumaczony na Pięć koszmarnych nocy.

Five Nights at Freddy's - zwiastun

Five Nights at Freddy's - fabuła, obsada

Fabuła całkowicie opiera się na grach komputerowych tej serii. Głównym bohaterem historii jest nocny stróż (Josh Hutcherson), który rozpoczyna pracę w pizzerii Freddy'ego Fazbeara. Okazuje się, że jego praca przyjmie niebezpieczny wymiar. Stali lokatorzy-roboty, Freddy, Bonnie, Chica i Foxy, będą chcieli pozbawić życia każdego, kto znajdzie się w ich pobliżu.

Oprócz Hutchersona, w filmie zobaczymy Elizabeth Lail, znaną ze swojej roli Beck w serialu Netfliksa Ty. Do obsady należą również Piper Rubio, Kat Conner Sterlig oraz Mary Stuart Masterson.

Five Nights at Freddy's - produkcja, premiera

Pięć koszmarnych nocy został wyprodukowany przez Jasona Bluma i Scotta Cawthona. Producentami wykonawczymi są Bea Sequeira, Russell Binder, Marc Mostman i Christopher H. Warner. Universal Pictures przedstawia produkcję Blumhouse we współpracy ze Striker Enterainment.

Pięć koszmarnych nocy zadebiutuje w kinach już 27 października 2023 roku.