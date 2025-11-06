Reklama
Daniel Craig o cameo w Star Wars. Strój szturmowca to śmierdząca katorga

Daniel Craig, znany najbardziej z roli Jamesa Bonda w ostatnich pięciu filmów o agencie 007, miał krótki występ gościnny w jednej z części Star Wars. Po latach opowiedział o tym doświadczeniu. Było świetnie, ale nie bez problemów.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  daniel craig 
gwiezdne wojny: przebudzenie mocy gwiezdne wojny
Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy fot. Lucasfilm Ltd.
Daniel Craig to jeden z najbardziej utalentowanych i rozpoznawalnych aktorów, a jednak w Gwiezdnych Wojnach zaliczył jedynie krótki występ gościnny przy okazji Przebudzenia Mocy w reżyserii J. J. Abramsa. Wcielił się wówczas w szturmowca w krótkiej scenie. Dziesięć lat po premierze hitu postanowił opowiedzieć o tym doświadczeniu. Okazuje się, że wcale nie było ono takie przyjemne, choć i tak dobrze się bawił.

Zdjęcia zza kulis Stranger Things. Twórca broni podziału 5. sezonu i wskazuje najtrudniejszy odcinek

W rozmowie dla SiriusXM Daniel Craig opowiedział o pracy przy filmie Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy:

Te stroje są zwykle ubierane przez wielu kaskaderów na pustyni, więc... nie pachniał zbyt dobrze. W moim stroju rękawy też były za długie, a cały kostium jest solidny i ciasny. Nie czułem swojego kciuka przez kolejny tydzień. Poza tym było świetnie!

Poniżej możecie zobaczyć nagranie z fragmentu rozmowy w tym temacie:

Które filmy Star Wars od Disneya były hitami, a które poniosły straty?

5. Han Solo: Gwiezdne wojny – historie - 103.3 mln STRATY

arrow-left
5. Han Solo: Gwiezdne wojny – historie - 103.3 mln STRATY
fot. Lucasfilm Ltd.
arrow-right

Źródło: X (@CultureCrave)

Powiązane filmy

7,8

2015
Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy
Oglądaj TERAZ Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy Sci-Fi
Powiązane osoby

