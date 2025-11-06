Reklama
Mr. Handy z serialu Fallout może być Wasz. Zobaczcie zdjęcia imponującej figurki

Pamiętacie robota Mr. Handy z serialu Fallout? Firma Dark Horse zapowiedziała jego figurkę — nakład jest jednak mocno limitowany, a cena dość wysoka.
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Mr. Handy fot. Dark Horse
Wydawnictwo Dark Horse nawiązało współpracę z Amazon MGM Studios i zapowiedziało figurkę inspirowaną serialową adaptacją Fallouta. Przedstawia ona robota Mr. Handy, który pojawił się w jednym z odcinków produkcji.

Figurka ma około 36 cm wysokości i stoi na podstawie o szerokości 28,5 cm, przypominającej podłogę sklepu Super Duper Mart. Zadbano o liczne detale – oczy i ekran telewizyjny figurki świecą, a sam robot odtwarza siedem kwestii głosowych znanych z serialu. Interaktywne elementy aktywuje się poprzez naciśnięcie kasety VHS umieszczonej w magnetowidzie. 

Gadżet nie należy do tanich – cena figurki Mr. Handy z serialu Fallout w oficjalnym sklepie Dark Horse Direct to 2189,71 zł, do której należy doliczyć jeszcze koszt dostawy do Polski. Dodatkowo, edycja jest mocno limitowana – powstało jedynie 500 egzemplarzy. Wysyłka planowana jest na okres między sierpniem a październikiem 2026 roku.

Źródło: darkhorsedirect.com

