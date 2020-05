Flash, Batwoman i inne - oto opisy kolejnych sezonów seriali The CW

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Stacja The CW zamieściła w sieci opisy kolejny sezonów swoich seriali. Są to Flash, Legends of Tomorrow, Nancy Drew, Batwoman i Czarodziejki. Możecie je sprawdzić poniżej.

7. sezon Flasha:

Barry Allen (Grant Gustin) prowadził normalne życie jako wiecznie spóźniony CSI w Departamencie Policji w Central City. Jego życie zmieniło się na zawsze, gdy wybuchł akcelerator cząstek STAR Labs, tworząc burzę błyskawic z ciemnej materii, która uderzyła w Barry'ego, czyniąc go najszybszym żyjącym człowiekiem - Flashem. Po ekscytującym cliffhangerze w zeszłym sezonie, w którym Mirror Mistress (Efrat Dor) zwyciężyła, Flash musi się przegrupować, aby ją powstrzymać i znaleźć sposób na nawiązanie kontaktu ze swoją zaginioną żoną, Iris West-Allen (Candice Patton).

2. sezon Batwoman:

Kate Kane (Ruby Rose) nigdy nie planowała zostać nową strażniczką Gotham, ale z powodu zaginięcia Batmana i rozpaczy miasta, bohaterka uzbroiła się w pasję do sprawiedliwości społecznej i arsenał broni, szybując po zacienionych ulicach Gotham jako Batwoman. Pod koniec pierwszego sezonu dowódca Crows Jacob Kane (Dougray Scott) wypowiedział wojnę Batwoman, zmuszając wszystkich wokół siebie do wyboru stron. Tymczasem arcy-nemezis bohaterki Alice (Rachel Skarsten) koncentruje się na zdobyciu jedynej rzeczy, która może pokonać heroinę, realizując swój przebiegły plan z pomocą byłego najlepszego przyjaciela Bruce'a Wayne'a, Tommy'ego Elliota, terroryzującego miasto jako złoczyńca Hush.

6. sezon Legends of Tomorrow:

Spędzając ostatni sezon próbując wyśledzić Krosno Losu, aby przywrócić zabitych towarzyszy, Legendy muszą teraz ocalić historię przed wrogiem, jakiego dotąd nie spotkali w przeszłości ani w przyszłości. Współkapitani statku kosmicznego Waverider Sara Lance (Caity Lotz) i Ava Sharpe (Jes Macallan) zajmowali się potworami, anomaliami czasowymi, a ostatnio złoczyńcami z piekła rodem, ale w tym sezonie staną w obliczu czegoś jeszcze trudniejszego i dziwniejszego ... kosmitów! Po tym, jak jeden z nich zostaje porwany przez bezwzględnego obcego, ta nowa misja staje się osobista.

2. sezon Nancy Drew:

W pierwszym sezonie Drew Crew pomógł Nancy odkryć szokującą prawdę, o tym, że Lucy Sable, duch, który nawiedzał ją przez cały sezon, była jej biologiczną matką, a jej biologicznym ojcem jest skorumpowany miliarder Ryan Hudson (Riley Smith). Sezon drugi to bezpośrednia kontynuacja pierwszej serii, więc obejmie jesień 2019 roku, podczas przerwy Nancy przed studiami. Ryan spróbuje się odkupić, nawiązując więź z bohaterką, jednocześnie zachowując jej pochodzenie w tajemnicy przed resztą jego potężnej rodziny. Nancy również ruszy do przodu ze swoim przybranym ojcem Carsonem Drew (Scott Wolf), stając się śledczym. Jej przygody przyniosą samodzielne sprawy Drew Crew, nowe romanse i emocjonalne podróże, gdy Nancy spróbuje nawiązać relacje zarówno z biologicznym rodzicem, jak i z mężczyzną, który ją wychował. Jednak złożone intrygi i zagrożenie ze strony rodziny Hudson ostatecznie wymuszą, aby dokonała wyboru.

3. sezon Czarodziejek:

Pod koniec drugiego sezonu Carodziejki i magiczny świat znajdują się w niebezpieczeństwie, gdy Julian oświadcza Vivienne, że zrobi wszystko, aby przyprowadzić do niej Macy. Romans Harry'ego i Macy wisi na włosku, po tym jak ten poprosił Maggie o wykorzystanie jej mocy, aby zmienić swoje uczucia. Czy w związku z relacją Mel i Ruby w impasie, Mel znajdzie prawdziwą miłość? Czy siostry zostaną pokonane czy zwyciężą Zdobywcę? Odpowiedzi na te pytania pojawią się w 3. sezonie i wyznaczą Czarodziejkom nową podróż.