Flash - Ben Affleck się wygadał. Chodzi o epicką scenę z Wonder Woman

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. Warner Bros. (Wonder Woman)

Ben Affleck w podcaście Smartless zaspojlerował kluczową scenę z Flasha. Chodzi o wątek Wonder Woman, którą gra Gal Gadot. Wygląda na to, że superbohaterka uratuje Batmana. Zobaczcie szczegóły poniżej.

Flash to nowy film ze świata DC, w którym Ben Affleck po raz kolejny zagra Batmana. Wcześniej wcielał się w superbohatera w takich produkcjach jak Batman v Superman: Świt sprawiedliwości czy Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera.

Flash - Wonder Woman uratuje Batmana!

Ben Affleck powiedział, że mimo tego, jak długo wciela się w Batmana, dopiero teraz poczuł, że wie jak go zagrać. Na początku nie chciał zdradzić, kiedy dokładnie to poczuł, ale wreszcie wygadał się, że chodzi o scenę, w której Batman zostaje uratowany przez Wonder Woman.

Nie chcę spoilerować, ale chodzi o scenę, w której mnie złapią i uratuje mnie Wonder Woman, podczas bitwy z kilkoma złymi kolesiami. I uratuje mnie dzięki... jestem pewien, że to spojler, zabójcy DC mnie dopadną, ale...

Aktor dodał, że Wonder Woman uratuje go dzięki Lasso Prawdy:

Uratuje mnie za pomocą Lasso Prawdy. Więc to, co się stanie, to Batman zda sobie sprawę ze swoich prawdziwych uczuć na temat życia i pracy... I podczas właśnie tej sceny poczułem: "Poczekaj chwileczkę, mam to, rozumiem!"

Flash - 14 potwierdzonych członków obsady

1. Ezra Miller - Barry Allen. Główny bohater Flasha.