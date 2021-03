Flash - ojca bohatera zagra inny aktor niż u Snydera. Kto wcieli się w matkę?

Źródło: Warner Bros.

Nowe informacje o filmie The Flash pochodzą z The Hollywood Reporter, którzy opierają się na swoich źródłach. Nie traktujemy ich więc jako plotkę. Twierdzą, że Billy Crudup nie zagra ponownie ojca Barry'ego Allena. Widzieliśmy go w tej roli w filmie Liga Sprawiedliwości. Według doniesień musiał zrezygnować z uwagi na konflikt w terminarzu prac na planie. Te w ostatnim czasie są częstsze z uwagi na duże opóźnienia wielu projektów przez koronawirusa. Crudup obecnie pracuje na planie serialu The Morning Show i przez to nie będzie mógł wystąpić tutaj. Będzie poszukiwany nowy aktor do roli.

Jednocześnie obsadzono matkę Flasha, której historie zna każdy fan popkultury. Wcieli się w tę rolę aktorka z Hiszpanii, Maribel Verdú. Znana jest ona z filmów Labirynt fauna oraz I twoją matkę też.

fot. materiały prasowe

Za kamerą stoi Andy Muschietti, a autorką scenariusza jest Christina Hodson. Barbara Muschietti i Michael Disco są producentami. Zdjęcia mają ruszyć na przełomie wiosny i lata 2021 roku w Anglii.

Flash - premiera zaplanowana jest na 2022 roku w kinach na całym świecie.