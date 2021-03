Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera: Darkseid bohaterem nowego spotu. Joker w pełnej okazałości

HBO Max

Już 18 marca będziemy mogli zapoznać się z oryginalną wizją reżysera, który pierwotnie miał dać fanom kinowe widowisko z drużyną herosów DC w rolach głównych. Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera nadchodzi, a w sieci codziennie pojawiają się nowe informacje i materiały promocyjne. Tym razem swojego plakatu doczekał się złowrogi Darkseid; poświęcono mu też nowy spot, w którym możemy też zobaczyć nowe ujęcie z walczącym w bitwie przedstawicielem Zielonych Latarni.

Przypominamy, że Darkseid od początku miał być złoczyńcą w Lidze Snydera, ale ostatecznie nie trafił do kinowej wersji filmu. Zapowiedź i plakat możecie zobaczyć poniżej:

Choć Snyder Cut będzie filmem zupełnie innym niż ten, który widzieliśmy kilka lat temu w kinie, to decyzje twórcze Jossa Whedona ostatecznie w pewnym stopniu wpłynęły na kształt kolejnych produkcji. Zapytany o wpasowanie nadchodzącego obrazu do kanonu DC Extended Universe, Zack Snyder odpowiedział:

W DCEU - czymkolwiek się stało - ta trylogia (Człowiek ze Stali, Batman v Superman, Liga Sprawiedliwości) jest czymś oddzielnym - ale dla Warner Bros. kanonem jest wersja Jossa Whedona, nie moja. Według nich - to jest kanon, a to, co ja nakręciłem - nie. To ciekawe, ale nie przeszkadza mi to, bo czuję, że jedyny sposób, by móc zrobić ten film w pełni autonomicznie, to przyznać to i zgodzić się z tym, że nie będzie kanoniczny.

Dodał, że "wspanialsza koncepcja DCEU" obrała zupełnie inną drogę i nic nie może na to poradzić - to nie zależy od jego decyzji.

W sieci pojawiło się też nowe zakulisowe zdjęcie z dokrętek, na którym widzimy Jareda Leto w roli Jokera. Możemy przyjrzeć się kostiumowi Leto, który ma na sobie szpitalny fartuch i kuloodporną kamizelkę ozdobioną odznakami martwych policjantów. Snyder zapowiada swojego Jokera jako "znużoną światem wersję złoczyńcy", który uciekł z Arkham, gdy świat upadł. Reżyser twierdzi, że ta wersja wniesie nowy punkt widzenia; Joker ma rozmawiać bezpośrednio z Batmanem o samym Batmanie, analizować go - kim jest, jaki jest, czym się stał.

Zapytany o współpracę z Zackiem Snyderem, Leto powiedział:

To był sekret, którego musiałem strzec tak długo, że aż chce mi się śmiać. On [Snyder] zna ten świat jak nikt inny. Tak bardzo troszczy się o postacie i tak bardzo troszczy się o fanów... Byłem szczęśliwy, że mogłem wyruszyć z nim w tę podróż i opowiedzieć tę historię ponownie, w taki sposób, jaki sobie wymarzył. I fajnie było znowu zanurzyć się w tej postaci. (...)

W międzyczasie za filmowe "ożywienie" Darkseida Snyderowi podziękował... Jeremy Kirby, wnuk Jacka Kirby'ego. Przypominamy, że to właśnie Jack pierwszy raz zaprezentował tego antagonistę w Superman's Pal Jimmy Olsen vol. 1 #134.